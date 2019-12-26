رصد الكسوف الحلقي للشمس في السعودية..وهذه مخاطر النظر إليه

بدأت ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، صباح يوم الخميس، في بعض الدول العربية منها السعودية وقطر والإمارات، حيث تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي صوراً من الظاهرة الفلكية للشمس وأطلق عليها "حلقة النار".

ويعتبر الحدث الفلكي فريد من نوع لم يحدث منذ 97 عاماً، ومن المحتمل مشاهدة كسوف حلقي آخر في 21 يونيو أقصى جنوب السعودية، وهو أعظم ظلمة من الأول، وهو آخر كسوف حلقي سيشاهده السعوديون الذين تبلغ أعمارهم 70 سنة فما فوق".

وحذرت الجهات المعنية في السعودية من أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويحدث الكسوف الحلقي الشمسي عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم.