شاهد: بلون أخضر مميز وتصميم فريد.. التوسعة الأولى للمسجد النبوي تكتسي بـ1100 سجادة

اكتست التوسعة الأولى بالمسجد النبوي الشريف بحُلة جديدة، حيث تم فرش 110 سجادة، بلون أخضر مميز وبتصميم فريد. ووقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على أعمال الفرش، مشيداً بما تقوم به إدارة السجاد من خدمات في سبيل خدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي. يُذكر أن السجاد من الصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، وصنع وفق شروط ومواصفات فنية دقيقة وبقياسات تتناسب مع أروقة المسجد النبوي.

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