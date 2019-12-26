تقرير: ارتفاع دخل الفرد السعودي العام 2020 لأعلى مستوى في 8 سنوات

توقع تقرير اقتصادي سعودي أن يرتفع الدخل الفردي في المملكة العام 2020، إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي. وقدر تقرير شهر ديسمبر الجاري، لشركة ”جدوى للاستثمار“، أن يصل الدخل الفردي في السعودية إلى ”نحو 25666 دولارا مرتفعا من 24829 العام 2019“. وأشار التقرير، يوم الأربعاء، إلى أن الدخل الفردي الذي يحتسب بتقسيم الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان بلغ 24065 دولارا العام 2018، و21048 دولارا العام 2017، و20318 دولارا العام 2016، و21095 العام 2015، و24962 العام 2014، و25223 العام 2013.

وتوقع أن ”يواصل مستوى الدخل الفردي في أكبر اقتصاد عربي نموه العام 2021، ليصل إلى واحد من أعلى مستوياته على الإطلاق وهو 27097 دولارا. وأرجع التقرير تحسن الدخل الفردي على الرغم من الزيادة في عدد السكان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% ليصل إلى أعلى مستوى له وهو 848 مليار دولار عام 2020. ولفت إلى أن ”الناتج سيحقق نموا العام المقبل، رغم توقع تراجع متوسط أسعار النفط من 66 إلى 65 دولارا للبرميل وثبات الانتاج النفطي للمملكة عند 9.8 مليون برميل يوميا“، مشيرا إلى أن ”تحسن الاقتصاد سيكون نتيجة التوسع الكبير في القطاع الخاص الذي سينمو بنحو 3.5%“. وقدر التقريرعدد سكان المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، بنحو 32.5 مليون نسمة بنهاية العام الماضي، وتوقع أن يرتفع بنسبة طفيفة الى نحو 32.6 مليون نسمة بنهاية العام الجاري، ثم إلى حوالي 33 مليون نسمة بنهاية عام 2020.