لما تسببه من أضرار وخيمة.. دراسات تحذر من تناول الحلويات قبل النوم

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حذرت دراسات من تناول الحلويات والسكريات قبل النوم، مشيرة إلى أن لذلك مضار وخيمة على صحة الإنسان، قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشارت الدراسات إلى أن تناول السكريات مرتبط بالإصابة بمرض السكر، بالإضافة إلى بعض الأمراض والمشكلات الصحية الخطيرة، ومن أبرزها:

أمراض القلب والأوعية الدموية

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حيث لفتت الدراسات إلى أن تناول السكريات قبل النوم بفترة قليلة يؤدى لارتفاع السكر في الدم بشكل خطير، ما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية التي بدورها قد تؤدى إلى الوفاة.

زيادة دهون البطن

يسهم تناول السكريات بكثرة قبل النوم في زيادة دهون البطن التي بدورها تزيد من الوزن على نحو غير متوقع خلال فترة قصيرة..، فضلاً عن تسببها في العديد من مشاكل المعدة مثل القولون، والغازات.

اضطرابات النوم

يؤثر تناول السكريات قبل النوم على النوم بشكل سلبي، كما أن الدهون المشبعة تؤدي إلى انخفاض النوم العميق.

