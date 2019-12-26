وصفه بـ الفطرة..كاتب يوضح رأيًا غريبًا لرجل عن ظاهرة التحرش

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روى الكاتب والروائي إبراهيم المنيف، موقفًا غريبا مع صديق له، أثناء مناقشتهما بخصوص ظاهرة التحرش.

وقال المنيف: تناقشت مع زميلي عن ظاهرة التحرش! فقال لي: (التحرش فطرة)، ولو ولدي يجلس مع بنت في غرفة لحالهم، ولا يسوي معها شيء، ما اعتبره رجال.

وتابع المنيف: قلت:طيب لو (بنتك) تجلس مع واحد في غرفة لحالهم، وما تحرش فيها؟ قال: اعتبره رجال.

واستنكر المنيف رأي صديقه الذي وصف التحرش بالفطرة إلا في حالة تعرض ابنته له.

يذكر أنه تم تحديد هوية 24 متورطا بالتحرش في إحدى فعاليات موسم الرياض، وتم القبض عليهم، وجرى إيقافهم..، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.

