حساب المواطن: زوجة السجين تصبح مستفيدًا رئيسيًّا بـ«شرط»

أوضح برنامج حساب المواطن أن بإمكان الزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في حال حبس زوجها.

جاء ذلك في رد البرنامج على استفسار مواطنة قالت فيه: «سلام عليكم، زوجي مسجون وأبغى الحساب المواطن ينزل باسمي اللي تبعي.. كيف؟».

وقال الحساب عبر خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»: «بإمكان الزوجة التسجيل كمستفيدة رئيسية واختيار (عائل الأسرة مسجون) ولا يتم إضافة الزوج».

وأشار إلى أنه «لا بد من إرفاق مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون، وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة».

وأودع البرنامج في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.

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كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال؛ منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة، ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد.

وأشار إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصَّلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة البالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد، مُشكِّلين ما نسبته 59%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ونوَّه القحطاني بأن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%. أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، فيما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة. وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% وبلغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.