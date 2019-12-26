توجيه حركة المرور بطريق مكة – جدة السريع بدءًا من الاثنين القادم

قالت إمارة مكة المكرمة، اليوم الخميس، إن وزارة النقل ستقوم يوم الاثنين القادم بتوجيه الحركة المرورية على طريق «مكة – جدة» السريع.
وأضافت الإمارة عبر حسابها بموقع تويتر، أن توجيه الحركة المرورية سيكون بين «تقاطع المدينة الطبية للحرس الوطني» و«كوبري الأمير فواز»، لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع الدائري الثاني بجدة.
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