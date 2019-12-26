أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر عدَّة مناطق بالمملكة، خلال الساعات المقبلة، لهطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية التي تؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في عدة تنبيهات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: إنَّ «أبو عريش- أحد المسارحة- الدائر- الدرب- الطوال- العارضة- بيش- صامطة- صبيا- فيفا– هروب»، بمنطقة جازان، تتأثر في الثانية عشرة مساء وحتى الثامنة مساء، بهطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأشارت إلى أنَّ الحالة نفسها تتأثر بها «الباحة– بلجرشي» في الباحة، بالإضافة إلى «أبها- تنومة- خميس مشيط- رجال ألمع– محايل»، في منطقة عسير، مؤكدة أنَّ هاتين المنطقتين تتأثران في الثانية عشرة مساء وحتى الثامنة مساء، بهطول أمطار رعدية، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

أما «البدع- تبوك- تيماء– ضباء» في منطقة تبوك، فإنَّها تتأثر بدءًا من الرابعة صباح اليوم الخميس وحتى الرابعة عصرًا، برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدِّي إلى تدنٍّ في نشاط في الرياح السطحية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ الحالة نفسها تتأثر بها «القريات- دومة الجندل- سكاكا– طبرجل» في منطقة الجوف، و«العويقيلة- رفحاء- طريف– عرعر» في منقطة الحدود الشمالية؛ حيث تتأثر المنطقتان ومحافظاتهما بدءًا من الرابعة صباح اليوم الخميس وحتى الرابعة عصرًا، برياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدّي إلى تدنٍّ في نشاط في الرياح السطحية.