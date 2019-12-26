«الحصيني» يوضح أجواء إجازة نهاية الأسبوع على مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، طقس إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت) على عدة مناطق بالمملكة، وقال عبر حسابه بتويتر، إن طقس إجازة نهاية الأسبوع سيكون معتدلاً نهاراً، بارداً ليلاً، وبارداً جداً خارج المدن على المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

وأضاف الحصيني أن أجواء مكة المكرمة والساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر، تميل للحرارة نهاراً، لطيفة ليلاً.

وتابع الحصيني قائلاً لأهالي الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية: «تحتاجون خيمة وملابس شتوية ثقيلة»، مشيراً إلى أن الرياح المتوقعة ستكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم نهاراً، ولا تمنع التنزه أو الكشتة، مضيفاً أن هناك رياحاً من متوسطة إلى قوية اليوم الخميس على الشمالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة.