أكَّدت مصادر «عاجل»، أنَّ المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لا يملك أيَّ حساب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأوضحت المصادر، أنَّ الحساب الموجود على «تويتر» باسم سعود القحطاني مزيَّف، ولا يمُتُّ بصلةٍ للقحطاني.



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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: سعود القحطاني لا يملك حسابًا بـ«تويتر».. والموجود مزيَّف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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