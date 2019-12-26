وزير الطاقة يعلن تنفيذ مشاريع في حقل الدرة للغاز قريبًا

أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، تنفيذ مشاريع في حقل الدرة للغاز قريبًا، مشيرًا إلى أنَّ هناك شركات لديها القدرة على البدء في هذه المشاريع.

وقال وزير الطاقة، في كلمة له خلال إطلاقه بحضور وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بدولة الكويت الدكتور خالد الفاضل شارة العدّ التنازلي للبدء باستئناف عمليات الإنتاج في عمليات الخفجي المشتركة: إنَّ المنطقة واعدة وتحتوي على كميات غاز كبيرة.

وشدَّد على متانة العلاقات السعودية الكويتية؛ حيث ترتكز على أواصر القرابة والدم والمصير المشترك، وأنَّها أفضل نموذج يمكن الامتثال به في العلاقات بين الدول.

من جهته، قال وزير النفط الكويتي: إنَّ الكويت ملتزمة بالقرارات الدولية في خفض الإنتاج، مضيفًا أنَّ «كميات الإنتاج المشتركة بين السعودية والكويت لا تتعارض مع قرارات اتفاق أوبك+ في شأن خفض الإنتاج».

بدوره أكَّد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، أنَّ اتفاق البلدين يمهِّد الطريق لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين البلدين، مبينًا أن الجانبين سيعملان على ضمان استئناف الإنتاج في أقرب فرصة.