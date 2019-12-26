للمواطنين والمقيمين.. اعتماد الهوية والإقامة لتقديم الخدمات الطبية بدءًا من 2020

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة «سهّلناها عليك» للتعريف باعتماد بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم، باعتبارها المعرِّف الأساسي للمؤمَّن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية ابتداءً من الأول من يناير 2020.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، أنّ «المؤمَّن له لم يعد في حاجةٍ لإبراز بطاقة شركة التأمين الصحي عند زيارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية؛ إذ تكفي بطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفًا أساسيًا للمؤمَّن لهم».

وأشار إلى أنَّ الحملة التي تستمرُّ على مدى شهرين، جاءت تحت عنوان «سهّلناها عليك» في إشارةٍ إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المؤمَّن لهم من خلال الحصول على خدمات التأمين الصحي بكل يسر وسهولة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص.

وأوضح الغامدي أنّ الحملة شملت عدة قنوات إعلامية، وإذاعية، ومرئية، ومقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي وقد تمَّ تصميم بعض رسائلها بعدد 6 لغات وهي (العربية، والإنجليزية، والأوردو، والفلبينية، والهندية، والبنغالية)، إضافةً إلى جهود التوعية الإعلامية لقافلة التأمين الصحي التي واصلت التطواف على كبرى مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عددٍ من مدن المملكة ومناطقها لشرح وبيان هذه التحديثات والتطورات في قطاع التأمين الصحي الخاص، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة بما يحقّق تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص. لافتًا إلى إمكانية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للمؤمَّن لهم من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي عبر إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة لغير السعوديين.

ودعا الغامدي المؤمَّن لهم للتواصل مع المجلس والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية للمجلس أو الرقم الموحد: 920001177، البريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس:cchiksa