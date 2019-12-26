السعودية اليوم / محافظ العارضة يستقبل مدير السعودية اليوم المدن الصحية بالمملكة



العارضة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر بمكتبه بالمحافظة أمس, مدير عام المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد بن نضر

وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة ببرنامج مدينة العارضة الصحية والنجاحات التي تحققت فيها, ومنها اجتياز برنامج المحافظة التقييم الأولى لمعايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية .

وأعرب محافظ العارضة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان لمتابعتهما المستمرة لكي تحصل العارضة على التقييم النهائي لمنظمة الصحة العالمية للمدن الصحية .

// انتهى //

10:44ت م

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العارضة 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر بمكتبه بالمحافظة أمس, مدير عام المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد بن نضر خاشقجي وجرى خلال اللقاء استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة ببرنامج مدينة العارضة الصحية والنجاحات التي تحققت فيها, ومنها اجتياز برنامج المحافظة التقييم الأولى لمعايير منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية .وأعرب محافظ العارضة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان لمتابعتهما المستمرة لكي تحصل العارضة على التقييم النهائي لمنظمة الصحة العالمية للمدن الصحية .// انتهى //10:44ت م0019

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