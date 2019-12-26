لقطات لـ كسوف الشمس اليوم

2019-12-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشر مركز الفلك الدولي صوراً خاصة بـ كسوف الشمس الحلقي صباح اليوم الخميس من منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وذلك أثناء فعالية رصد الظاهرة برعاية وكالة الإمارات للفضاء.

وشهد العالم أجمع والمملكة هذه الظاهرة الفلكية مع الشروق اليوم والتي تتمثل في كسوف شمسي تاريخي من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

وبسبب كسوف الشمس مع الشروق اليوم، قرر العديد من الجهات الحكومية تأخير دوام موظفيها ومنسوبيها خلال فترة الظاهرة، حفاظًا على سلامتهم من التأثير الضار للإشعاعات الناتجة عن الكسوف.

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن النظر إلى أشعة الشمس خلال الكسوف الشمسي، وقالت إن النظر إلى كسوف الشمس يسبب اعتلالًا في شبكية العين، وقد تظهر الأعراض مع مرور الزمن وهي عبارة عن تشوه في الرؤية أو تغير في اللون.

ولفتت الصحة إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين، حتى لفترة قصيرة، يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لشبكية العين، ويمكن أن يحدث الضرر دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأشارت الصحة إلى أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

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