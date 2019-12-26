السعودية | بالفيديو و الصور.. المملكة تشهد كسوف الشمس الحلقي في ظاهرة كونية نادرة

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالفيديو و الصور.. المملكة تشهد كسوف الشمس الحلقي في ظاهرة كونية نادرة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
>شهدت المملكة صباح اليوم الخميس كسوفًا حلقيًا للشمس، في ظاهرة كونية لم تحدث منذ 97 عاماً.
وكان قسم علوم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة أوضح أن الكسوف يظهر جزئياً في جميع مناطق المملكة، بينما يظهر حلقياً في الأحساء.
وتجمهر العديد من المواطنين في المنطقة الشرقية لمتابعة كسوف الشمس في ساعات الصباح الأولى ضاربين تحذيرات الهيئات الرسمية عرض الحائط بعدم النظر للشمس مباشرة أثناء الكسوف .
من جهته، أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن ظاهرة الكسوف الحلقي لن تتم مشاهدتها كاملة في جميع دول الخليج، سوى في شريط جغرافي ضيق من شرق جزيرة العرب، وبعرض يقدر بنحو 160 كم، وسيكون طول الكسوف الحلقي هناك نحو دقيقتين و55 ثانية فقط.
من الرياض
من الرياض
من الرياض
من الرياض
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