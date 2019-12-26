شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور | آلاف يشهدون الكسوف الحلقي عند جبل الأربع شرق الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

شاهد سكان المملكة، صباح الخميس، كسوفًا جزئيًا للشمس، وشهدت محافظة الأحساء كسوفًا حلقيًا في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا حيث شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م.

وحضر ما يزيد عن ١٠٠٠ مشارك في جبل الأربع (الأحساء) نخبة من علماء وباحثي الفلك من الجامعات السعودية والهواة والمهتمين والزوار، عملية رصد الكسوف الحلقي.

وشهدت الشمس في الأحساء كسوفا حلقيا امتد 3 دقائق و 22 ثانية، وأشرقت الشمس في حالة الخسوف الساعة 6:26 صباحاً، بحسب حسابات المرصد الفلكي بجامعة المجمعة لموقع جبل الأربع.

وأقيمت صلاة الكسوف بالمسجد الحرام عند الـ 7:30 صباحا، وأمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

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فيما أبانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأعمال المشروعة عند حدوث الكسوف التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها: الصلاة وهي صلاة الكسوف ولها صفة خاصة، وكذلك الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري سابقا بأن محافظة الأحساء ستشرق الشمس عليها عند الساعة 6:25 صباحًا وهي في حالة كسوف جزئي، ويبدأ بعدها الكسوف الحلقي عند الساعة 6:34 صباحًا حتى ينتهي عند الساعة 6:37 صباحًا يتبع ذلك مرحلة الكسوف الجزئي الذي ينتهي عند الساعة 7:48 صباحًا، مشيرًا إلى أن مدة الكسوف الحلقي دقيقتين و55 ثانية ونسبة الجزء المحجوب من الشمس 91.67%..

والكسوف الحلقي، حالة خاصة من حالات الكسوف، إذ يغطي القمر مركز الشمس ويترك أطرافها مضيئة، فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.