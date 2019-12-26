السعودية | من الأحساء.. شاهد مراحل كسوف الشمس الحلقي

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شكرا لقرائتكم من الأحساء.. شاهد مراحل كسوف الشمس الحلقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" وعدد من المختصين ومراكز الرصد والفلك، صباح اليوم الخميس، حالة الكسوف الحلقي الذي شهدته السعودية، وكانت منطقة جبل الأربع بمحافظة الأحساء شرق السعودية، هي المنطقة الأوضح لرؤية تكون الكسوف الحلقي.
فمنذ ساعات الصباح الباكر، توافد عشاق ومهتمو رصد حالات الفلك، وجمع غفير من أهالي الأحساء امتلأت بهم ساحات براري جبل الأربع، في مشهد مهيب شاهدوا مراحل تكون الكشوف.
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