ولي أمر طالب يقتحم قاعات اختبارات بإحدى المدارس ويعتدي بطاولة على معلم (صور)

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أصيب معلم إحدى مدارس مكة المكرمة بإصابات متفرقة، نُقل على أثرها إلى المستشفى، بعد أن اقتحم ولي أمر أحد الطلاب قاعة الاختبارات واعتدى عليه مستخدماً إحدى طاولات الفصل.
وروى المعلم، وفقاً لـ”سبق”، أنه أثناء تواجده داخل إحدى قاعات الاختبار وبعد مضي أكثر من نصف الزمن وخروج الغالبية العظمى من الطلاب، حضر طالب غير معروف لديه ووقف في باب القاعة، وبدأ بالتسبب في الإزعاج، والنظر للمعلم بازدراء وعندما حاول المعلم إبعاده لاذ بالفرار.
وأضاف المعلم، بعد قليل أعاد أحد المعلمين الطالب الهارب، فأبقاه المعلم داخل القاعة، ليقتحم بعدها أحد الأشخاص القاعة، متلفظا على المعلم، والاعتداء عليه بدفعه من الكرسي..، ثم يتناول إحدى الطاولات ويضربه بها، ليدخلا في اشتباك فضه عدد من المعلمين الذين شهدوا الواقعة.
يذكر أن المعلم نُقل بواسطة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى، بينما تحفظت الجهات الأمنية على الشخص المعتدي الذي اتضح أنه ولي أمر الطالب المذكور، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد إدلائه بإفادته، وأحيل الملف إلى النيابة العامة، فيما يصر المعلم على عدم التنازل عن حقه.
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