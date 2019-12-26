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ألمح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في تغريدة نشرها أمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه يفكر في اعتزال المشاركة بالتغريد عبر “تويتر”، ابتداءً من 1 /1 / 2020.
وأرفق آل الشيخ في تغريدته استفتاءً على متابعيه طالباً منهم الإدلاء بآرائهم حول قرار اعتزاله “تويتر” من عدمه.
ووجد الاستفتاء تجاوباً من عدد كبير من متابعي آل الشيخ على “تويتر”، وطالب كثيرون منهم بعدم اعتزاله، مؤكدين أهمية تواجده وتواصله مع الجميع، خاصة أن عدد متابعي حسابه يتجاوز 4 ملايين متابع، معتبرين أن هذا العدد من المتابعين دليل كافٍ على أهمية تواجده على “تويتر”.
فيما صوّت آخرون لصالح اعتزال آل الشيخ “تويتر”، معتبرين أن قرار اعتزاله “تويتر” قرار حكيم ويجب عليه اتخاذه.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يطرح استفتاءً حول نيته اعتزال “تويتر” اعتباراً من مطلع العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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