شاب سعودي يقطع أكثر من 600 كيلومتر للمشاركة في “القعود قعودك لا طرحته”

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قطع الشاب سامي الشمري أكثر من 600 كيلومتر من أجل المشاركة في المسابقة الكبرى التي أعلنها نادي الإبل تحت عنوان “القعود قعودك لا طرحته” يوم السبت المقبل الموافق 28 ديسمبر الحالي وتحديداً بعد الانتهاء من عروض المزاين على لجنة التحكيم.

وأعلن الشاب الذي حضر من منطقة شمال حائل لمقر المهرجان في منطقة الصياهد التي تبعد 120 كيلومتراً عن العاصمة الرياض، التحدي مبدياً ثقته الكبيرة في نفسه بقدرته على طرح القعود في حال حالفه الحظ واختارته الكاميرا.

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يُذكر أن آلية المسابقة تتمثل في اختيار الكاميرا لأربعة من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي..، حيث يشارك في المسابقة 4 قعدان، وبمجرد طرح المتسابق للقعود يستطيع الحصول عليه.

وحظيت الفعاليات النوعية التي أطلقها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة بتفاعل جماهيري كبير على مستوى مناطق ومحافظات المملكة ودفعت الكثير منهم للحضور لمقر المهرجان للظفر بالجوائز التي يقدمها للجمهور.



