فيديو.. تعرّف على الزراعة بدون تربة في المملكة وكيف تسهم في زيادة المحاصيل

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نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مقطع فيديو توضيحياً لطريقة الزراعة بدون تربة “الهيدروبونيك”، والتي تعمل على زيادة وجودة المحاصيل والحد من مشاكل التربة.
وكشفت الوزارة عن أن الزراعة بدون تربة تتم باستخدام وسيط زراعي خام؛ كـ”البيتموس، البرلايت، والحجر البركاني”، حيث تعتمد على الوسيط المائي والمحلول المغذي لضمان زيادة الإنتاج وتقليل تكاليفه.
من جانبه، أوضح مدير عام مركز أبحاث الزراعة العضوية بمنطقة القصيم وليد البسام؛ أن المركز بدأ التركيز على نشاط الزراعة بدون تربة وذلك بعد إقراره في اللوائح التنفيذية للوزارة.
وأضاف: أقام المركز 8 تجارب ناجحة لزراعة المحاصيل الثمرية والورقية باستخدام طريقة الهيدروبونيك..، منها تجارب ناجحة بنسبة كبيرة لزراعة محاصيل الخس والكوسة والخيار والفلفل وغيرها.
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