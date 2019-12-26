بقرة تسقط على طالبات مدرسة في “جبال الحشر” بجازان (صور)

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فوجئ مسؤولو وطالبات مدرسة بنات في “جبال الحشر” بمحافظة الداير ببقرة تسقط من أعلى إلى فناء المدرسة، فيما نجا الجميع منها ولم يصب أحد.

وأظهرت صورٌ البقرةَ وقد تمددت على الأرض، وتبين أنها كانت تسير على الطريق المجاور للمدرسة التي تقع في مكان منخفض، ويتساوى سقف الدور الأرضي للمدرسة “شينكو” مع مستوى الشارع، ثم انحرفت البقرة عن الطريق، وسقطت على السقف.

ونتج عن ركض البقرة على السقف “شينكو” أن سقطت في فناء المدرسة..، حيث تجمع عدد ممن كانوا فيها حول البقرة، ولم تقع إصابات من جراء ذلك.

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