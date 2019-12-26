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ألقت قوات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مجموعة من المتسللين والمهربين، وذلك بعد متابعتهم أثناء تواجدهم بالمنطقة الحدودية.
ونشر الإعلامي سعود الشيباني عبر حسابه “مناصر العسكر” على سناب شات، مقطع فيديو توضيحياً لعملية القبض على المتسللين، بعد رصدهم في أحد الأودية وعمل كمين للقبض عليهم.
وأظهر مقطع الفيديو لحظة القبض على المتسللين من قبل الفوج الأمني، حيث تم اعتقال 12 متسللاً وإيداعهم في مركبة أمنية لحين نقلهم للجهات المختصة.
كما تم رصد إحدى المركبات وبها عدد من المتسللين والمهربين خلال الجولات والأكمنة الليلية، وبتفتيش المركبة تم ضبط كمية من نبات القات بحوزة المتسللين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. نصب كمائن لمتسللين بمنطقة عسير والإطاحة بهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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