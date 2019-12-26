فيديو.. نصب كمائن لمتسللين بمنطقة عسير والإطاحة بهم

︎ :

.

ألقت قوات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مجموعة من المتسللين والمهربين، وذلك بعد متابعتهم أثناء تواجدهم بالمنطقة الحدودية.

ونشر الإعلامي سعود الشيباني عبر حسابه “مناصر العسكر” على سناب شات، مقطع فيديو توضيحياً لعملية القبض على المتسللين، بعد رصدهم في أحد الأودية وعمل كمين للقبض عليهم.

Advertisements

وأظهر مقطع الفيديو لحظة القبض على المتسللين من قبل الفوج الأمني، حيث تم اعتقال 12 متسللاً وإيداعهم في مركبة أمنية لحين نقلهم للجهات المختصة.

كما تم رصد إحدى المركبات وبها عدد من المتسللين والمهربين خلال الجولات والأكمنة الليلية، وبتفتيش المركبة تم ضبط كمية من نبات القات بحوزة المتسللين.



