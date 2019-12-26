“أمانة مكة” ترد على فيديو متداول لمواطن يدعي إزالة منزله دون وجه حق

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أصدرت أمانة منطقة مكة المكرمة بياناً ردت فيه على مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، يظهر مواطناً يدعي إزالة منزله دون وجه حق، مؤكدة أن ما ذكره المواطن في الفيديو غير صحيح.
وأوضحت الأمانة أن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية وصدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة، وهو عبارة عن تعدٍ على أرض حكومية.
وأضافت أن الإزالة تمت بناءً على الحكم الصادر، وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.
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