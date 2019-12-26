مملوكة لقنوات “بي إن سبورت”.. “الاستئناف” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى ضد شركة الأولى الرائدة

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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى العامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة ورفقائها المملوكة لقنوات (بي إن سبورت) القطرية.

وأوضحت المحكة أنه نظراً لتغيب المتهمين المذكورين في لائحة الدعوى العامة وهم: يوسف محمد حسن العبيدلي، وطارق درويش علي زينل، ومحمد عبد العزيز عبد الله السبيعي، قطريو الجنسية، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهم بتاريخ 19 / 4 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً، فإن الجهة المختصة بالمحكمة لم تتمكن من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهم الموثق لديها، وقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء 18 / 6 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليهم الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضورهم ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

