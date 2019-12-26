أمانة مكة تزيل 40 حظيرة مخالفة بطريق الأمير محمد بن سلمان

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح ومراقبة الماشية، وبدعم ومشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة حظائر الأنعام المخالفة على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة، لإزالة مسببات التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

من جانبه، أوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي أنَّ الحملة أسفرت عن إزالة 40 حظيرة لتربية الأنعام، مؤكدًا مصادرة 32 رأسًا من الأغنام وتسليمها لمندوب وحدات الذبح لحجزها بمقر حجز المواشي.

وأشاد المهندس المشيخي بدور مراقبي البلدية في رصد المخالفات وإزالة مظاهر التلوُّث البصري بالمنطقة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضيه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

بدوره، أوضح مدير إدارة وحدات الذبح بالأمانة الدكتور طلق بن مطلق المسعودي، أنَّ الحملة تأتي في إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز الأنعام السائبة، وضبط الباعة المخالفين، ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وخارجها، مؤكدًا أنَّ إتلاف الأنعام المريضة.

يأتي بعد الفحص الطبي عليها للتأكُّد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حسب اللوائح والنظم البيطرية، ويتم حجز الأنعام المصادرة بحظائر مخصصة مع توفير الأعلاف والماء اللازم لشربها، والتخلص منها بالطرق الصحية الوقائية المتّبعة، مثمّنًا تعاون السكان في الحدّ من المظاهر السلبية بعدم التعامل مع المخالفين والإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بنظام بلدي (940) ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة.