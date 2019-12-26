وزير العدل يوجِّه بتأخير بدء الدوام إلى التاسعة صباحًا

وجَّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بتأخير بدء الدوام، اليوم الخميس، إلى التاسعة صباحًا؛ حرصًا على سلامة منسوبي الوزارة.

يأتي ذلك نظرًا لكسوف الشمس الذي يتزامن مع بداية وقت الدوام الرسمي.

وبحسب توجيه وزير العدل، فإنَّ مواعيد الجلسات القضائية المجدولة في الثامنة صباحًا، ستبدأ في التاسعة صباحًا.

وحذَّرت وزارة الصحة في وقتٍ سابقٍ من مساء الأربعاء، من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح اليوم الخميس.

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وبيَّنت «الصحة» في رسالة «إنفوجرافيك» توعوية نشرتها عبر حسابها بـ«تويتر»، أنَّ النظر لأشعة الشمس يسبِّب تشوهًا في الرؤية أو تغيرًا في اللون قد يظهر مع مرور الزمن.

وأشارت إلى أنَّ النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين «حتى لفترة قصيرة»؛ يمكن أن يسبِّب ضررًا دائمًا لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررًا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكَّدت أنَّ الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها، مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.