«المرور» يوجِّه نصائح للقيادة أثناء فترة كسوف الشمس

وجَّه المرور السعودي عدَّة نصائح لقائدي المركبات، أثناء فترة كسوف الشمس اليوم الخميس.

وقال المرور السعودي، في انفوجراف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسلامتكم؛ عند القيادة أثناء كسوف الشمس يجب تجنُّب النظر بشكل مباشر إلى الشمس، وأخذ الاحتياطات اللازمة عند بدء الكسوف».

وطالب المرور، بالحفاظ على التركيز عند القيادة أثناء كسوف الشمس وابتعاد عن النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر خلال الفترة من الخامسة والنصف صباحًا إلى السابعة وخمس وأربعين دقيقة، متمنيًا للجميع قيادة آمنة.

وحذَّرت وزارة الصحة في وقتٍ سابقٍ من مساء الأربعاء، من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح اليوم الخميس.

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وبيَّنت «الصحة» في رسالة «إنفوجرافيك» توعوية نشرتها عبر حسابها بـ«تويتر»، أنَّ النظر لأشعة الشمس يسبِّب تشوهًا في الرؤية أو تغيرًا في اللون قد يظهر مع مرور الزمن.

وأشارت إلى أنَّ النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين «حتى لفترة قصيرة»؛ يمكن أن يسبِّب ضررًا دائمًا لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررًا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكَّدت أنَّ الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها، مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.