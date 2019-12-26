السعودية اليوم / محافظ المذنب يستقبل مدير شرطة المذنب ومدير شؤون الأمن بشرطه المحافظة



المذنب 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي، بحضور وكيل المحافظة محمد بن ضويحي الحبردي، أمس، مدير شرطة المذنب العميد عارف بن علي الحسون، بمناسبة صدور قرار تعيينه مدير شؤون الأمن بشرطة المحافظة، مهنئا له هذه الثقة الغالية، متمنيا له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه، وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع التي تهتم بالمواطن والمقيم في المجالات الأمنية .

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07:30ت م

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