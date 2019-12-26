

الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واس

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية لكأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر التي ستجمع فريقي النصر والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله

وتم توقيع اتفاقية نهائية مع شركة Green Goal الرياضية لتسويق الحقوق التجارية، أمس الأربعاء في مقر الاتحاد السعودي بالرياض بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم والمدير العام للشركة صالح الصالح.

وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية تسويق الحقوق التجارية لنسخة هذا الموسم من الكأس.

// انتهى //

06:10ت م

0008



الرياض 29 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 م واسأنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ملف تسويق الحقوق التجارية لكأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر التي ستجمع فريقي النصر والتعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الرابع من يناير المقبل بعد دراسة عدد من العروض المقدمة.وتم توقيع اتفاقية نهائية مع شركة Green Goal الرياضية لتسويق الحقوق التجارية، أمس الأربعاء في مقر الاتحاد السعودي بالرياض بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم والمدير العام للشركة صالح الصالح.وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية تسويق الحقوق التجارية لنسخة هذا الموسم من الكأس.// انتهى //06:10ت م0008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / اتحاد القدم يتعاقد مع إحدى الشركات للتسويق الحقوق التجارية لكأس السوبر السعودي للموسم الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.