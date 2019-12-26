السعودية | غبار وسحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غبار وسحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:03 صباحًا, 26 ديسمبر 2019 م المناطق - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعديه ممطره على تلك المناطق، في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شماليه غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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