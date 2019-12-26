شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صلاة الكسوف في الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

أقيمت صلاة الكسوف بالمسجد الحرام اليوم الخميس عند الـ 7:30 صباحا، ويؤم المصلين فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.وحضور ما يزيد عن ١٠٠٠ مشارك من نخبة علماء وباحثي الفلك من الجامعات السعودية والهواة والمهتمين والزوار، التجهيزات النهائية لعمليات رصد الكسوف الحلقي.

وشهدت الشمس في الأحساء خسوف حلقي يمتد 3 دقائق و 22 ثانية، وأشرقت الشمس في حالة الخسوف الساعة 6:26 صباحاً، بحسب حسابات المرصد الفلكي بجامعة المجمعة لموقع جبل الأربع.