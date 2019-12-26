شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أراضٍ حكومية من المخالفين بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

استعادت أمانة محافظة الطائف أراضي حكومية تم الاعتداء عليها من مخالفين، حيث تمكنت الفرق الرقابية من ضبط إحداثات مخالفة على أراضٍ حكومية بيضاء بالشفا وشمال الطائف، وتمثلت التعديات في إقامة غرف عشوائية من الصفيح وأحواش إسمنتية وغرف من الحجر، وتعديات مختلفة؛ بهدف حيازة أراضٍ بدون مسوغ شرعي، وكانت آليات الأمانة قد أزالت التعديات بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية وطمس معالمها مع متابعتها بشكل دوري؛ لضمان عدم عودة المحدثين إليها.

وأوضحت الأمانة أنها تتعامل مع حيازة الأراضي من المخالفين بطرق غير نظامية وتزيلها بشكل فوري؛ وذلك للحد من ظاهرة استغلال الأراضي البيضاء من قبل المعتدين، وتساهم فرق الرصد والمتابعة بالبلديات الفرعية في حصر إشغالات الأراضي غير النظامية داخل النطاق العمراني وخارجه؛ للحفاظ على الأراضي الحكومية والأراضي المخصصة للمشاريع التطويرية، وقد سجلت الأمانة خلال الفترة الأخيرة العديد من الإحداثات غير النظامية، وتمت إزالتها تباعا بالتعاون مع الجهات الأمنية، وهناك عدد من الإحداثات الجاري رصدها بمواقع مختلفة واتخاذ اللازم بحق المعتدين.