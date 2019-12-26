شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أراضٍ حكومية من المخالفين بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أنها تتعامل مع حيازة الأراضي من المخالفين بطرق غير نظامية وتزيلها بشكل فوري؛ وذلك للحد من ظاهرة استغلال الأراضي البيضاء من قبل المعتدين، وتساهم فرق الرصد والمتابعة بالبلديات الفرعية في حصر إشغالات الأراضي غير النظامية داخل النطاق العمراني وخارجه؛ للحفاظ على الأراضي الحكومية والأراضي المخصصة للمشاريع التطويرية، وقد سجلت الأمانة خلال الفترة الأخيرة العديد من الإحداثات غير النظامية، وتمت إزالتها تباعا بالتعاون مع الجهات الأمنية، وهناك عدد من الإحداثات الجاري رصدها بمواقع مختلفة واتخاذ اللازم بحق المعتدين.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة أراضٍ حكومية من المخالفين بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.