عام 2019.. دولة الإمارات تعانق الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لحظة تاريخية في تاريخ دولة الإمارات.. 2019 يسجل نجاح مهمة أول رائد فضاء عربي في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية إنه هزاع المنصوري صانع مجد العرب تلك اللحظة الخالدة لم تأت من فراغ.. وإنما بجهد دؤوب وعزيمة لا تفتر، يعلن اختيار هزاع المنصوري رائد فضاء أساسي وسلطان النيادي رائد الفضاء البديل لمهمة استثنائية نحو محطة الفضاء الدولية.

تلا هذا التاريخ تدريبات خاصة، خاضها المنصوري والنيادي في مراكز متخصصة بالولايات المتحدة وروسيا للتأكد من الجاهزية قبل الرحلة، في 10 سبتمبر رائدا الفضاء الإماراتيين يدخلان مرحلة العزل الصحي التي تسبق الانطلاق إلى الفضاء، ويوم 25 سبتمبر ينجح إطلاق الصاروخ "سويوز" حاملا معه هزاع المنصوري رفقة طاقم الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

استمرت رحلة المنصوري 8 أيام كانت حافلة بالتجارب العلمية التي رفدت العالم بنتائج دقيقة، وفي 3 أكتوبر المركبة "سويوز إم إس 12" تصل إلى الأرض بنجاح في رحلة استمرت 3 ساعات ونصف. ليأتي 12 أكتوبر ويستقبل الشيخ محمد بن زايد هزاع المنصوري وسلطان النيادي لدى عودتهما إلى أرض الوطن بعدما حققا طموح زايد في الوصول إلى الفضاء.