شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يشهدون الكسوف الحلقي عند جبل الأربع شرق الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

بدء التجهيزات النهائية لعمليات رصد الكسوف الحلقي في الأحساء وذلك بحضور ما يزيد عن ١٠٠٠ مشارك من نخبة علماء وباحثي الفلك من الجامعات السعودية والهواة والمهتمين والزوار. و ستشهد الشمس في الأحساء خسوف حلقي يمتد 3 دقائق و 22 ثانية، وستشرق الشمس في حالة الخسوف الساعة 6:26 صباحاً، بحسب حسابات المرصد الفلكي بجامعة المجمعة لموقع جبل الأربع.

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