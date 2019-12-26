شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يشهدون الكسوف الحلقي عند جبل الأربع شرق الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
و ستشهد الشمس في الأحساء خسوف حلقي يمتد 3 دقائق و 22 ثانية، وستشرق الشمس في حالة الخسوف الساعة 6:26 صباحاً، بحسب حسابات المرصد الفلكي بجامعة المجمعة لموقع جبل الأربع.
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