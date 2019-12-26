شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق السعودي للتنمية يدشن طريقا بجمهورية القمر والان نبدء بالتفاصيل

افتتح في جزيرة أنجوان في جمهورية القمر المتحدة طريق دندي - ليغوني، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وفي حفل نظم بهذه المناسبة حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة حمد الهاجري، ووفد من الصندوق السعودي للتنمية، ألقى رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، كلمة قدم فيها أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على كرمه السخي وتوجيهاته الحكيمة بدعم العلاقات بين المملكة وجمهورية القمر المتحدة.

من جانبه، أكد السفير الهاجري استعداد المملكة لدعم رؤية الرئيس لتنمية جمهورية القمر المتحدة، مشيدا بسعة الرؤية الإستراتيجية له، مشيرا إلى أنه سيتم البدء قريبا في تنفيذ مشروع طريق «متسامودو» الذي يتم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية أيضا.