خطاب قديم جدا للقذافي يحذر به الليبيين من تركيا !!!

︎ . ‏خطاب قديم جدا للقذافي قبل الربيع العربي، يحذر فيه اللبيين من رجوع وتكرار تجربة الاحتلال العثماني لليبيا مرة أخري في المستقبل.. يقول الدولة العثمانية باعت ليبيا للايطاليين مقابل جزيرة في بحر ايجة، ويقول قد يتكرر المشهد هذا للمستقبل، أي رجوع الغزو العثماني لليبيا ⁧‫#التاريخ‬⁩ يعيد نفسه





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