السعودية اليوم / مصرع 100 شخص على الأقل جراء غرق قارب في بنين



كوتونو 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

لقي 100 شخص على الأقل مصرعهم وفقد آخرون جراء غرق قارب على متنه مواطنين من جمهورية بنين كانوا قادمين من نيجيريا لحضور مناسبة دينية في بلادهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن القارب غرق بعد دخوله المياه الإقليمية لجمهورية بنين، وتم انتشال 100 جثة، فيما تشير التقارير إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة.

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03:19ت م

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