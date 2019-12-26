السعودية اليوم / وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين يلتقي المدير العام لمنظمة "الايسيسكو"



نواكشوط 28 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 25 ديسمبر 2019 م واس

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالعاصمة نواكشوط، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الايسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون بين موريتانيا ومنظمة "الايسيسكو" وسبل تطويره.

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03:00ت م

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