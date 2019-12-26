شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 شجرة في مبادرة «شرقية خضراء» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
كما يأتي ذلك في إطار أهمية التشجير والدور البيئي ومن منطلق الشراكة المجتمعية والسعي إلى زراعة المسطحات الخضراء وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المجتمع في الزراعة وأهميتها.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني: إن البلدية وضمن المسؤولية المجتمعية وأهمية تعزيز الوعي بالزراعة، قامت بتعريف الطلاب والطالبات على طرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها، وذلك من خلال برنامج لنشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وأهمية المحافظة على الشجرة والمحافظة عليها.
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