شكرا لقرائتكم خبر عن 2714 بلاغا عن مخالفات عبر منصة «وسط الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

باشرت بلدية وسط الدمام 2714 بلاغا لمخالفات استقبلتها عبر منصة البلاغات التفاعلية 940 التابعة لأمانة المنطقة الشرقية خلال السنة الميلادية 2019. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م.عبدالله الشمري أن مجموع البلاغات التي تمت مباشرتها 2714 بلاغا، حيث تمت معالجة 1083 بلاغا تتعلق بالنظافة العامة وإزالة الأنقاض ومخلفات البناء، فيما بلغ عدد البلاغات الخاصة بالإصحاح البيئي والمنشآت الغذائية كالمطاعم والهايبرات 1039 بلاغا تمت معالجتها، و592 بلاغا عن الباعة الجائلين والمباني الآيلة للسقوط وملاحظات الحدائق العامة.

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