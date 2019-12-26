شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل دور جامعة الإمام عبدالرحمن في المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

وقع وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د.عبدالله القاضي، ممثلا لمركز التعليم المستمر بالجامعة، أمس الأول، اتفاقية تعاون لتفعيل دور الجامعة في تطوير معارف ومهارات المجتمع في المجالات الطبية والهندسية والعلمية والتربوية والأدبية.

وأكد د.القاضي أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد شراكات متنوعة بين الجامعة والمؤسسات الحكومية والأهلية؛ لتجسيد المعنى الحقيقي لدور الجامعة، مؤكدا سعي المركز إلى تبني وتطبيق أفضل معايير الجودة والاعتماد، ومن ذلك تطبيق نظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015، مع شركة متخصصة في خدمات أنظمة إدارة الجودة وأنظمة إدارة البيئة وأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية وأنظمة إدارة سلامة المعلومات وأنظمة إدارة تقنية المعلومات (ISO 20000)، وأنظمة إدارة الغذاء (ISO 22000)، ونظام الحاسب (HACCP).

كما وقع د.القاضي اتفاقية تعاون بين كل من مركز التعليم المستمر بالجامعة وجمعية تنمية وتأهيل الفتيات «أفق» ويمثلها رئيس مجلس إدارة الجمعية شعاع الجعفري؛ وذلك لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية تحقيقا لأهدافهما وأغراضهما المشتركة وإسهاما في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الإطار المشترك بين الجامعة والجهات الأخرى في سبيل تطوير العمل المشترك بالإمكانات الكبيرة في الجامعة والاستفادة من البرامج والخبرات في شتى المجالات والتخصصات، وهذا ما يؤكد عمق التواصل بين هذه الجهات والجامعة.