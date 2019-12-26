شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية تشيد بالبرامج المتطورة في «زادك» والان نبدء بالتفاصيل
وأشادت سموها خلال جولتها في مرافق الأكاديمية، بمستوى التجهيزات والبرامج العلمية والتدريبية المتطورة التي يتم تقديمها للدارسين والمتدربين، وتحديدا المنهج السعودي الذي تم تصميمه بأيادٍ متخصصة في هذا المجال ليكون قيمة مضافة تميّز خريجي الأكاديمية عن بقية الأكاديميات العالمية الأخرى في ذات المجال.
وأعربت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رانية معلا، عن شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الأميرة عبير لدعمها وتفضّلها بزيارة الأكاديمية، التي ستكون نواة لصرح علمي وتدريبي يستوعب مهارات الشباب السعودي في فنون الطهي.
وقالت معلا: إن الأكاديمية تهدف إلى إحداث تحوّل اجتماعي إيجابي في المملكة من خلال الإسهام في تنويع القاعدة التدريبية، بإطلاق منصة تعمل على دفع منظومة الغذاء في بلادنا نحو آفاق جديدة، حيث يتم إعداد المواهب السعودية الشابة من الجنسين دون النظر إلى خلفياتهم الاجتماعية ليكونوا طهاة عالميين، مضيفة: «هذه الأكاديمية تمثّل جزءا من منظومة المجتمع المعرفي والحيوي الذي نسعى جميعا من أجل تطبيقه في واقعنا المعاصر، فهي تمثل دعما لبرامج المحتوى المحلي والمبادرات ذات الصلة بالأغذية المنتجة محليا، والحد من هدر الطعام، ونشر العادات الغذائية الصحية».
وأكدت معلا لصاحبة السمو وضيوفها، أن الأكاديمية حرصت على توفير حزمة من البرامج التدريبية المختلفة التي تستهدف من خلالها فئات متنوعة من الشباب، تشمل برنامج دبلوم فن الطهي ومدته سنتان، ومعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى اعتماد الأكاديمية السويسرية لفن الطهي، وكذلك برنامج فن الطهي ومدته سنة، إلى جانب عدد من الدورات القصيرة والبرامج المخصصة للأسر المنتجة والأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر حرم أمير الشرقية تشيد بالبرامج المتطورة في «زادك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.