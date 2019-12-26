شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية تشيد بالبرامج المتطورة في «زادك» والان نبدء بالتفاصيل

شرّفت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود حرم أمير المنطقة الشرقية رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية أمس، مقر الأكاديمية السعودية لفن الطهي «زادك» في مدينة الخبر، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة رانية معلا، وأعضاء مجلس الإدارة تمثّلهم نوف التركي، إلى جانب عدد من الضيوف من مجلس المسؤولية الاجتماعية.

وأشادت سموها خلال جولتها في مرافق الأكاديمية، بمستوى التجهيزات والبرامج العلمية والتدريبية المتطورة التي يتم تقديمها للدارسين والمتدربين، وتحديدا المنهج السعودي الذي تم تصميمه بأيادٍ متخصصة في هذا المجال ليكون قيمة مضافة تميّز خريجي الأكاديمية عن بقية الأكاديميات العالمية الأخرى في ذات المجال.

وأعربت رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية رانية معلا، عن شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الأميرة عبير لدعمها وتفضّلها بزيارة الأكاديمية، التي ستكون نواة لصرح علمي وتدريبي يستوعب مهارات الشباب السعودي في فنون الطهي.

وقالت معلا: إن الأكاديمية تهدف إلى إحداث تحوّل اجتماعي إيجابي في المملكة من خلال الإسهام في تنويع القاعدة التدريبية، بإطلاق منصة تعمل على دفع منظومة الغذاء في بلادنا نحو آفاق جديدة، حيث يتم إعداد المواهب السعودية الشابة من الجنسين دون النظر إلى خلفياتهم الاجتماعية ليكونوا طهاة عالميين، مضيفة: «هذه الأكاديمية تمثّل جزءا من منظومة المجتمع المعرفي والحيوي الذي نسعى جميعا من أجل تطبيقه في واقعنا المعاصر، فهي تمثل دعما لبرامج المحتوى المحلي والمبادرات ذات الصلة بالأغذية المنتجة محليا، والحد من هدر الطعام، ونشر العادات الغذائية الصحية».

وأكدت معلا لصاحبة السمو وضيوفها، أن الأكاديمية حرصت على توفير حزمة من البرامج التدريبية المختلفة التي تستهدف من خلالها فئات متنوعة من الشباب، تشمل برنامج دبلوم فن الطهي ومدته سنتان، ومعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافة إلى اعتماد الأكاديمية السويسرية لفن الطهي، وكذلك برنامج فن الطهي ومدته سنة، إلى جانب عدد من الدورات القصيرة والبرامج المخصصة للأسر المنتجة والأطفال.