شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة حالات الرعاية المديدة والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في البرقية العاجلة التي وجهتها إمارة المنطقة الشرقية مؤخرا لعدد من الجهات ذات العلاقة، تشكيل لجنة لدراسة هذه الحالات، كل حالة على حدة، والرفع بما تتوصل إليه من مرئيات، لدراستها وإكمال ما يلزم، وبينت البرقية ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والعشرين والتي أوضحت أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة.
وتضم اللجنة المشكلة لدراسة الحالات عضوية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، ومستشفى قوى الأمن بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وستعمل اللجنة على دراسة وتقييم الحالات، ومدى حاجتها للاستمرار في المستشفى، والخدمات المقدمة عبر برنامج الطب المنزلي لمن يتقرر مغادرتهم.
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