شكرا لقرائتكم خبر عن 4933 مستفيدا من مركز اضطرابات النمو خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المستفيدين من مركز اضطرابات النمو والسلوك بمحافظة الأحساء، خلال العامين الحالي والماضي «2018- 2019» 4933 مستفيدا، بينهم 38 مقيما.

» إقامة سارية

وأوضح المتحدث باسم صحة الأحساء عبدالرحمن السدراني لـ«اليوم»، أنه خلال عام 2019، استفاد 2652 بينهم 8 مقيمين، فيما بلغ العدد خلال عام 2018، 2281 بينهم 30 مقيما، ويخدم المركز الفئة العمرية من 2 - 14 عاما في مستشفى الولادة والأطفال من تاريخ التسجيل «التاريخ الميلادي»، وأن يكون سعودي الجنسية أو مقيما لديه «إقامة سارية المفعول».

» مشروع وطني

وأشار إلى أن المركز متخصص في فحص وتشخيص وتقييم أطفال ذوي اضطرابات النمو والسلوك، وفق ما ورد في المشروع الوطني الذي أقره مجلس الوزراء، ويشتمل المركز على مجموعة من الأقسام تستهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة ومتكاملة لهذه الفئة بالشكل المطلوب، وانطلاقا من التوصيات السامية بافتتاح عيادات الكشف عن حالات التوحد.

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» خدمة نموذجية

ولفت إلى افتتاح عيادة نفسية للتشخيص المبكر في مستشفى الولادة والأطفال عام 1428هـ، تابعة لعيادات الأطفال العامة، وانطلاق خدمات البرنامج الوطني لاضطرابات النمو والسلوك بالأحساء وتدشين العيادات التخصصية عام 1436هـ ـ 2015م، موضحا أن المركز يقدم خدمات التشخيص والتدخل المبكر وعلاج الاضطرابات المصاحبة وفق آلية علمية تحقق الهدف المنشود في مناطق ومحافظات المملكة، على أن تقدم خدمة نموذجية في التشخيص والمتابعة، وتوفر خدمات طبية وتأهيلية تخصصية تشمل علاج النطق والتخاطب والعلاج النفسي والسلوكي والعلاج الوظيفي، والمساهمة في التوعية والتعريف بهذه الفئة واحتياجاتها، وتدريب الكوادر المهنية والمختصين، والتعاون المشترك بين البرنامج الوطني والمنشآت الصحية والجهات ذات العلاقة بتقديم الخدمات.

» 11 قسما

وذكر أن أقسام المركز تشمل: التشخيص والتقييم «نمو وسلوك، وأعصاب، ونفسية»، وعلاج النطق والتخاطب، والأخصائي النفسي والاختبارات والمقاييس والملاحظات الإكلينيكية، وقسم الخدمة الاجتماعية الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والترفيه والملاحظة، وتنمية المهارات وتعديل السلوك، والعلاج الأسري والدعم، وقسم التدخل المبكر، وقسم التوعية والتثقيف.