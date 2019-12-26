شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 أيام.. اعتماد بطاقات «الهوية» و«الإقامة» للتأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

ابتداءً من الأول من يناير 2020، سيتم اعتماد بطاقة الهويّة الوطنية للمواطن، وبطاقة الإقامة للمقيم، باعتبارها المعرِّف الأساسي للمؤمن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية.

وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي د. شباب الغامدي، أنّ المؤمن له لم يعد في حاجة لإبراز بطاقة شركة التأمين الصحي عند زيارة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إذ تكفي بطاقة الهوية الشخصية للمواطن والإقامة للمقيم معرِّفًا أساسيًا للمؤمن لهم. مبينًا أن الحملة تستمر على مدى شهرين، وجاءت تحت عنوان «سهّلناها عليك» في إشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ حقوق المؤمن لهم من خلال الحصول على خدمات التأمين الصحي بكل يسر وسهولة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين الصحي الخاص.

وأشار د. الغامدي إلى أنّ الحملة شملت عدة قنوات إعلامية، إذاعية، مرئية، ومقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي، وتم تصميم بعض رسائلها بعدد 6 لغات وهي «العربية، الإنجليزية، الأوردو، الفلبينية، الهندية، والبنغالية»، إضافةً إلى جهود التوعية الإعلامية لقافلة التأمين الصحي، التي واصلت التطواف على كبرى مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من مدن المملكة ومناطقها لشرح وبيان هذه التحديثات والتطورات في قطاع التأمين الصحي الخاص، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة بما يحقق تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص، لافتًا إلى إمكانية الاستعلام عن حالة التأمين الصحي للمؤمن لهم من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي، عبر إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية للمواطن أو رقم الإقامة لغير السعوديين.