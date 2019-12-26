شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مختصة لإيجاد حلول تصريف الأمطار بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

شكّل المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية فريقا مكونا من أعضاء المجلس؛ وذلك لوضع خطط وإيجاد حلول لتصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، وذلك في خطوة لتكامل الجهود مع أمانة المنطقة الشرقية في الرفع من تجمعات المياه التي تخلفها الأمطار وما تسببه من ربكة مرورية وتجمع لها في الشوارع والأحياء.

وجاء قرار تشكيل اللجنة خلال اجتماع المجلس الدوري برئاسة عبدالهادي الشمري، وبحضور أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع التي تهم أهالي حاضرة الدمام والتي ترفع من مستوى الخدمات من خلال التعاون وتكامل الجهود مع أمانة الشرقية والجهات ذات الاختصاص ومنها نظر المجلس بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بشأن الحد من ظاهرة تسول عمال النظافة عند الإشارات المرورية، ما يشكل انعداما للذوق العام وتشويها بصريا للمنطقة التي تشهد نموا مستمرا ومطالبة الشركات بتوجيه العاملين بالكف عن هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى في الشوارع وإشارات المرور، كما أوصى المجلس بمحاسبة الشركات التي تلقي الأنقاض بالأماكن غير المخصصة لها، والتوصية بمعرفة مقرات الإيواء السياحي غير المسجلة، وأيضا معرفة الإيرادات لمناقشتها.

وقال المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي محمد العتيبي لـ«اليوم»: لا شك أن تفريغ المياه بالأراضي الفضاء هو أمر سلبي، ولكن هناك حالات ضرورة قد تتطلبها المرحلة بسبب ضعف شبكات التصريف الموجودة، مشيرا إلى أن هناك متابعة وتنسيقا بين المجلس وإدارة صحة البيئة بالأمانة وتنسيقا مشتركا لرش تلك التجمعات حتى زوالها لمنع تكون الأمراض.

وأكد العتيبي أن المجلس لديه العديد من المبادرات المجتمعية خلال العام المقبل والتي سترى النور وتكمل منظومة الخدمات في الحاضرة بالتعاون مع العديد من الجهات، بالإضافة إلى استمرار المجلس لزيارات الأحياء والعمل على تلبية مطالب الأهالي بتوفير كافة الخدمات التي من شأنها أن تقدم لهم، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل رئيس المجلس لكافة المشاريع والعمل على إنجازها وفق الجدول الزمني المتبع، وهذا ما يؤكد الدور الهام الذي يقوم به المجلس والأعمال المنوطة به في ظل توجيهات أمير المنطقة وسمو نائبه -يحفظهما الله-.