شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير فيصل بن بندر يتسلم تقرير المناخ لمنطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على تقرير المناخ العام لمنطقة الرياض «الحاضر والمستقبل».

واستعرض سموه البيانات والنماذج والمنهجية المستخدمة في التقرير، وما تضمنه من إحصائيات وتفسيرات للدورات المناخية السنوية على المنطقة ومعدلات درجات الحرارة وهطولات الأمطار التاريخية في المنطقة منذ عام 1985 - 2017 وتوزيعاتها المكانية، خلال استقباله مدير عام فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة مشبب القحطاني، ونائب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المناخ أرجان عمر، في مكتبه بقصر الحكم أمس.

وتطرق التقرير إلى العناصر الرئيسية في المناخ وتحليلات بياناتها الشهرية والسنوية، إضافة إلى توضيح التغيرات المستقبلية المتوقعة بمشيئة الله في متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار و«السيناريوهات المناخية» و«السلاسل الزمنية» إلى الفترة 2050.

وثمن أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة في إعداد التقرير، مشيدا بما قدمه من معلومات وتوقعات مفيدة وعملية، سائلا الله العلي القدير الخير والرحمة للبلاد والعباد. حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة د. فيصل السديري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي.