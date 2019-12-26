شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 652 جراحة عيون في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، في محافظة غيبدة بجمهورية بنجلاديش، خلال اليوم الخامس من الحملة 137 عملية جراحية منها 130 للرجال و7 للنساء، ليصل مجموع ما جرى إنجازه منذ بدء الحملة 652 جراحة. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.

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