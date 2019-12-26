شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية لقطاع الإعاشة بمكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة د. بشير أبو نجم، أن إنشاء المنصة الإلكترونية يأتي في إطار استعدادات أمانة العاصمة المقدسة المبكرة لموسم حج هذا العام، وتحويل الإجراءات والأنشطة المتعلقة بالإعاشة إلى خدمات إلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الخدمات المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة، كما سيتم تكاملها مع الجهات الحكومية المستفيدة ذات العلاقة، والتجهيز لطلبات التأشيرات الموسمية وبرامج الرقابة الذاتية على مطابخ الإعاشة لزيادة فاعلية التنسيق بين أفراد القطاع ورفع كفاءة القياس لمؤشرات الأداء.
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